Двое детей отравились пеной для купания в ванной в Шлиссельбурге

В экстренные службы 10 декабря около 02:00 сообщили об отравлении 29-летней девушки и двух девочек в возрасте 1 года и 7 лет в квартире дома, расположенного на Малоневском канале в Шлиссельбурге.
По предварительной версии, пострадавшие отравились смесью для купания. Их доставлены в больницу. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Угрозы жизни нет.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в отношении 38-летнего безработного жителя Мурино 9 декабря возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.
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10.12.2020 46