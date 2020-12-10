Двое детей отравились пеной для купания в ванной в Шлиссельбурге

В экстренные службы 10 декабря около 02:00 сообщили об отравлении 29-летней девушки и двух девочек в возрасте 1 года и 7 лет в квартире дома, расположенного на Малоневском канале в Шлиссельбурге.

По предварительной версии, пострадавшие отравились смесью для купания. Их доставлены в больницу. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Угрозы жизни нет.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в отношении 38-летнего безработного жителя Мурино 9 декабря возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия.