Японский внедорожник за 1,4 млн рублей угнали в Гатчине

В полицию Гатчинского района 9 декабря обратилась 44-летняя жительница Гатчины.

У женщины угнали черный Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле дома по улице Слепнева в гатчинском микрорайоне «Аэродром».

Ущерб автовладелицы составил 1,4 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.