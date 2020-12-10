Японский внедорожник за 1,4 млн рублей угнали в Гатчине

В полицию Гатчинского района 9 декабря обратилась 44-летняя жительница Гатчины.
У женщины угнали черный Mitsubishi Outlander 2019 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле дома по улице Слепнева в гатчинском микрорайоне «Аэродром».
Ущерб автовладелицы составил 1,4 млн рублей. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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