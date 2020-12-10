Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Ленобласти

Аналитики “HeadHunter Северо-Запад” составили рейтинг самых высокооплачиваемые вакансии в Ленобласти, которые были опубликованы на сервисе в ноябре.

Средняя предлагаемая зарплата, по данным аналитиков, в Ленобласти в ноябре составила 45 007 рублей. Это выше, чем в октябре этого года почти на три тысячи рублей.

Самыми востребованными в ноябре остаются представители сферы продаж, медицины и фармацевтика, рабочий персонал, производственных профессий, соискатели из профессиональных областей транспорта и логистики, начинающие специалисты и студенты. По сравнению с ноябрьскими показателями 2019 года, количество вакансий в Ленобласти в целом увеличилось на 64%.