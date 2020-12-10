Испытания проведут среди подростков от 12 до 18 лет.

Американская компания Moderna начала тестировать свою коронавирусную вакцину на подростках. Добровольцами станут 3 тысячи молодых людей в возрасте 12-17 лет. Об этом пишет «РИА Новости» с опорой на заявление компании.

В рамках исследования участники получат плацебо или две дозы вакцины по 100 микрограмм. После на протяжении года их будут наблюдать врачи.