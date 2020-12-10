Американская Moderna начала испытывать вакцину от COVID-19 на подростках

Автор: Анастасия Щербакова
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Испытания проведут среди подростков от 12 до 18 лет.

Американская компания Moderna начала тестировать свою коронавирусную вакцину на подростках. Добровольцами станут 3 тысячи молодых людей в возрасте 12-17 лет. Об этом пишет «РИА Новости» с опорой на заявление компании.

В рамках исследования участники получат плацебо или две дозы вакцины по 100 микрограмм. После на протяжении года их будут наблюдать врачи.

«Наша задача — собрать информацию весной 2021 года в поддержку применения вакцины mRNA-1273 среди подростков перед началом учебного 2021 года», — сказал гендиректор Moderna Стефан Бансель.
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