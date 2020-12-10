В этом году на поддержку предпринимателей Ленобласти из федерального и областного бюджетов было направлено 1,5 млрд рублей, из которых 200 млн рублей — на социальный бизнес.

В частности, более 59,5 млн рублей в этом году получили 20 частных дошкольных учреждений Ленобласти. Благодаря поддержке, они снизили родительскую плату. Всего в регионе более 2 тысяч социальных предпринимателей.

Вам будет интересно На какую господдержку рассчитывать социальному предпринимателю Ленобласти Правительство Ленобласти активно поддерживает предпринимателей, выбравших социальное направление деятельности. Среди мер поддержки: субсидии, льготная ипотека, обучение и консультации от Фонда... 08.12.2020 172

Также предприниматели могут оформить “социальную ипотеку” на приобретение готовой коммерческой недвижимости для своего бизнеса. Эта мера поддержки предложена в проекте областного закона «О социальных гарантиях жителям Ленинградской области».

Первый микрозайм уже выдан предпринимателю из Соснового Бора. Фонд поддержки предпринимательства одобрил кредит в размере 2,7 млн рублей, сроком на 2 года по ставке 2,1% годовых. На эти средства будет создан нейрореабилитационный центр для детей и взрослых. Еще несколько заявок находятся на рассмотрении.