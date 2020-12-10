«Карта сопротивления» баров в Петербурге прекратила существование

Интерактивная «карта сопротивления» баров в Петербурге прекратила свою работу. На ней были указаны заведения, которые отказывались закрываться в новогодние праздники.

«С сегодняшнего дня мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось «достучаться» и нас наконец услышала власть. А наши коллеги по цеху наконец смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге», — говорится на сайте.

Авторы также выразили надежду на то, что все инициативы в скором времени будут реализованы, а дальнейшая коммуникация ресторанного бизнеса и власти станет открытой и эффективной.

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Напомним, с 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны, а с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января общепиту разрешено работать только с 06.00 до 19.00,