Названы программы, замедляющие устаревший смартфон

Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой эксперта платформы «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко.

На устаревших устройствах работу замедляют официальные клиенты социальных сетей Facebook, YouTube, Instagram. Решить проблему позволят облегченные версии приложений (доступно для Android) или мобильные веб-версии (для других ОС).

Контролировать нагрузку системы можно в разделах «Аккумулятор» или «Батарея». Там же можно посмотреть данные о других требовательных к производительности программах.