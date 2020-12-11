Фото: попрошаек в Кудрово подозревают в использовании чужих детей  

В паблике «Движение Альтернатива» сообщают: в Кудрово Всеволожского района группа женщин собирает милостыню с, предположительно, чужими детьми.
Вам будет интересно
Молодой человек вместе с товарищем вышли из караоке на пересечении Литейного проспекта и улицы Белинского и увидели черных лошадей без намордников. По...
10.12.2020 266
Три дня волонтеры организации, борющейся с современным рабством, следили за попрошайками. Итоги наблюдений – у одних и тех же женщин меняются дети. Иногда младенцы на полуторагодовалых. У цыганок появляются дети славянской внешности.
Когда к одной из таких групп прибыла полиция, женщины бросились бежать, бросив на месте ребенка. Их задержали. Они показали тоже свидетельство о рождении, которое уже показывали на другого ребенка.
Следственный комитет Ленинградской области организовал доследственную проверку.
Фото: vk.com/alternative.movement