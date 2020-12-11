Фото: попрошаек в Кудрово подозревают в использовании чужих детей  

В паблике «Движение Альтернатива» сообщают: в Кудрово Всеволожского района группа женщин собирает милостыню с, предположительно, чужими детьми.

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Три дня волонтеры организации, борющейся с современным рабством, следили за попрошайками. Итоги наблюдений – у одних и тех же женщин меняются дети. Иногда младенцы на полуторагодовалых. У цыганок появляются дети славянской внешности.

Когда к одной из таких групп прибыла полиция, женщины бросились бежать, бросив на месте ребенка. Их задержали. Они показали тоже свидетельство о рождении, которое уже показывали на другого ребенка.

Следственный комитет Ленинградской области организовал доследственную проверку.

Фото: vk.com/alternative.movement