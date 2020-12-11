Трое подростков из Петербурга признаны «юными героями отечества» за помощь людям

Трое подростков из Санкт-Петербурга отмечены как «юные герои отечества». Церемония награждения прошла 10 декабря.

Учащиеся школы № 188 Микаил Юсуфова и Роман Иванов награждены за то, что спасли восьмилетнего ребенка из пруда Полюстровского парка 17 июня 2020 года.

Кадет Кронштадтского отдела кадетского корпуса Анастасия Бусыгина отмечена грамотой от Следственного комитета за помощь пожилой женщине. Ветеран Отечественной войны и жительница блокадного Ленинграда потерялась в городе. Бусыгина отвела ее в отделение полиции, где уточнили адрес пенсионерки.