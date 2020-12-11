Полиция изъяла нелегальные сигареты на 13 млн рублей на Апраксином дворе

На Апраксином дворе 8 декабря прошел полицейский рейд. Проверялись легальность продукции и документы у иностранных граждан. Его результаты стали известны 11 декабря.

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На одном из складов изъяты 225 тысяч пачек нелегальной табачной продукции на общую стоимость около 13 миллионов рублей. Также найдены более 50 пар контрафактной спортивной обуви, десятки наручных часов и сотни чехлов для мобильных телефонов на общую сумму в 200 тысяч рублей.

Во время проверки документов выявлены факты нарушения миграционного законодательства. Из 72 человек в полицию были доставлены 26 иностранцев.