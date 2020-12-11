Театр «На Литейном» приглашает жителей Волосово на премьеру

Новую постановку «Божьи одуванчики» окажут в городском досуговом центре «Родник» 13 декабря. Начало спектакля в 18.00.

Премьера пройдет в рамках программы «Выпуск премьерного спектакля на сценической площадке Ленинградской области».

Героини спектакля – две одинокие сестры, которые однажды решили изменить привычный ход своей жизни. Что из этого вышло — первыми увидят жители Волосово.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на сцене театра «На Литейном» впервые покажут спектакль с тифлокомментированием. “Барышня-крестьянка” стала первой и пока единственной постановкой, которую могут “посмотреть” люди с нарушениями зрения. В рамках проекта “Особый взгляд” театр получил грант на организацию тифлокомментирования.