Перед новогодними праздниками спрос на гостиницы в Ленобласти вырос на 73%

При этом спрос на отели Петербурга сократился на треть, сообщили специалисты эквайрингового бизнеса ВТБ.

Согласно исследованию, на бронирование номеров в отелях Петербурга путешественники потратили около 136 млн рублей, что на 34% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Аналогичная ситуация наблюдается в Москве — выручка отелей упала на 45%. При этом спрос на отдых в Ленобласти вырос на 73%, а в Московской области — на 86%.

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Как пояснил вице-президент ВТБ Алексей Киричек, большинство россиян из-за закрытых границ переориентировались на внутренние направления. Ожидается, что из-за ограничений выручка гостиничного бизнеса Москвы и Петербурга серьезно сократится.