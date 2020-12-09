Спрос на посуточную аренду домов в Ленобласти вырос на 60%

В преддверии новогодних праздников спрос на посуточную аренду загородных домов в Ленобласти вырос на 60% по сравнению с прошлогодними показателями.

Если в прошлом году для аренды через ЦИАН были доступны 300 коттеджей, то в 2020 году — 470 домов. В среднем за такое жилье в новогодние праздники придется заплатить 20-25 тысяч рублей в сутки. Обычно коттеджи в этот период сдаются минимум на три ночи, пишет ТАСС.

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Как считает главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина, спрос вырос из-за введенных в Петербурге ограничительных мер по COVID-19.