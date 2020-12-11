В Ленобласти завершается прием заявок на благоустройство в 2022 году

Сбор предложений на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» 2022 года проходит до 15 декабря администрациями поселений

Предложить места для благоустройства могут все желающие — было бы желание. Сбор предложений администрации проводят у себя в социальных сетях, также их можно направить на электронную почту или передать лично.

Наиболее популярные варианты будут вынесены на рейтинговое голосование (пройдет на Единой цифровой платформе с 15 января по 15 февраля 2021 года). Затем для территорий победителей разработают дизайн-проект с учетом пожеланий жителей. Эти заявки будут направлены на отбор для включения в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Лучшие проекты получат субсидию от региона и будут реализованы в 2022 году.

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Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.