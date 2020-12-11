Видео: на КАД фура сложилась пополам и перекрыла проезд

ДТП произошло около двух часов дня 11 декабря на КАД на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.

По предварительным данным, водителя фуры “подрезал” другой автомобиль и ему пришлось применить экстренное торможение, из-за чего большегруз и развернуло. Тягач занял две полосы КАД, образовалась пробка. Но через пару часов фуру убрали с дороги, участок кольцевой свободен.