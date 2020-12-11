Жителям Санкт-Петербурга объяснили, что ель на Дворцовой площади будет полностью украшена только 20 декабря.

Заместитель директора ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» Николай Попченков призвал петербуржцев не спешить с выводами о внешнем виде главной праздничной ели на Дворцовой площади. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Он пояснил, что работы по украшению ели еще не закончены: их завершат лишь 20 декабря. Он также напомнил, что собирать искусственное дерево куда проще и быстрее, нежели украшать живое, и попросил горожан набраться терпения.