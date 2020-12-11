Мужчина оказался зажат в одной из машин.

Вечером пятницы, 11 декабря, в районе деревни Скотное в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленобласти столкнулись «Порше» и «Пежо». Кадром с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

От сильного удара обе машины смяло и разбросало по дороге. Водитель одной из них оказался зажат в салоне. Оперативно прибывшие на место спасатели деблокировали его и передали врачам. В тяжелом состоянии его отвезли в больницу. Выясняются все обстоятельства случившегося.