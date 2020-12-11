Жителя Приозерска оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

Житель Приозерска, у которого был выявлен COVID-19, вместо прописанных ему двух недель самоизоляции просидел дома всего пять дней.
По данным пресс-службы судов, в ноябре 62-летний мужчина получил положительный тест на COVID-19. По предписанию главврача он должен был находится на самоизоляции с 11 до 24 ноября. Однако 17 ноября он вышел из дома и ехал на личном автомобиле по Приозерскому шоссе.
Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.
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