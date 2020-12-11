Стала известна причина смерти петербуржца, умершего после выписки из «коронавирусной» больницы

Предварительно, причиной смерти стал инфаркт. Мужчина страдал хронической ишемической болезнью сердца, пишут “Невские новости”.

65-летний Сергей Сиротин проходил лечение в городской больнице №15, куда поступил 25 ноября. У него были диагностированы двусторонняя пневмония и 68% поражения легких. Он получил необходимую медицинскую помощь и 8 декабря, после трех отрицательных тестов на COVID-19, был выписан. По пути домой ему стало плохо, он потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть.

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Окончательная причина смерти будет названа на следующей неделе после проведения полноценной экспертизы. Делом заинтересовался следком Петербурга, комитет здравоохранения начал свою проверку.