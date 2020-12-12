В Ленобласти в День Конституции пройдут представления и конкурсы

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области 12 декабря пройдут поэтические представления и конкурсы в честь Дня Конституции Российской Федерации.

Сотрудники Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея создали онлайн-кроссворд «Для всех и для каждого». Задача будет доступна в 12:00 на странице музея во «ВКонтакте».

В социальной сети «ВКонтакте» в 13:00 сотрудники областного паркового агентства опубликуют видеоролик о поправках в Конституцию Российской Федерации, которые были внесены в июле 2020 года.

В 16:00 в Ленинградском областном колледже культуры и искусства будет запущена видеоверсия поэтического представления, приуроченного ко Дню Конституции Российской Федерации.

В течение 12 декабря на региональном сайте детских библиотек будут транслироваться полезные материалы, посвященные основному закону страны.

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12.12.2020 54
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