«Чужую жизнь играю, как свою»: биография Валентина Гафта

Как сообщал ivbg.ru, 12 декабря 2020 года в возрасте 85 лет умер Валентин Гафт. Причиной смерти стал инсульт. Актер восстанавливался от него последние несколько лет.
Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в семье юриста Иосифа Рувимовича (1907-1969 годы) и домохозяйки Гиты Давыдовны (1908-1993 годы). Уже в школьные годы Валентин Гафт посещал занятия в драматическом кружке.
В 1957 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького. В том же году дебютировал на сцене Театра им. Моссовета. В течение последующих трех лет выступал на незначительных ролях в Московском театре сатиры, Московском драматическом театре и Московском государственном театре им. Ленинского комсомола.
Начиная с 1969 года и вплоть до 2020 года Валентин Гафт числился актером Московского театра «Современник».
Наиболее известные роли:
- комедия «Ревизор» – городничий;
- пьеса «Пигмалион» – Хиггинс;
- пьеса «Кот домашний средней пушистости» – Рахлин.
В 2001 году Гафт дебютировал в «Современнике» в качестве режиссера. При его участии подготовлена новая редакции спектакля «Балалайкин и Ко». А в октябре 2017 года он представил в театре авторский спектакль.
Дебютом в кино для Гафта стала эпизодическая роль в драме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте» в 1956 году.
Наиболее известные роли в кино:
- «Здравствуйте, я ваша тетя!» – Брассет.
- «Дневной поезд» – Игорь.
- «Гараж» – Сидорин.
- «О бедном гусаре замолвите слово» – Иван Покровский.
- «Чародеи» – Аполлон Сатанеев.
- «Небеса обетованные» – Дмитрий Логинов.
В общей сложности Валентин Гафт снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.
Достижения:
- Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств.
- Народный артист РСФСР (в 1984 году).
- Орден Дружбы (в 1995 году),
- Орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (в 2010, 2005, 2016 годах соответсвенно).
- Лауреат Царскосельской художественной премии (в 1995 году).
- Лауреат российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро» (в 2011 году),
- Лауреат кинопремии «Золотой орел» (в 2008 и 2012 годах).
- Театральные премии «Хрустальная Турандот» (в 2012 году) и «Золотая маска» (в 2018 году).
Валентин Гафт женат трижды. Первая супруга – манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды Елена Изоргина. Вторая супруга – балерина Инна Елисеева. В браке с ней родилась дочь Ольга (1973-2002). Третья супруга – народная артистка России Ольга Остроумова. Имеет внебрачного сына Вадима от художницы Елены Никитиной.