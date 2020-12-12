«Чужую жизнь играю, как свою»: биография Валентина Гафта

Как сообщал ivbg.ru, 12 декабря 2020 года в возрасте 85 лет умер Валентин Гафт. Причиной смерти стал инсульт. Актер восстанавливался от него последние несколько лет.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве в семье юриста Иосифа Рувимовича (1907-1969 годы) и домохозяйки Гиты Давыдовны (1908-1993 годы). Уже в школьные годы Валентин Гафт посещал занятия в драматическом кружке.

В 1957 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького. В том же году дебютировал на сцене Театра им. Моссовета. В течение последующих трех лет выступал на незначительных ролях в Московском театре сатиры, Московском драматическом театре и Московском государственном театре им. Ленинского комсомола.

Начиная с 1969 года и вплоть до 2020 года Валентин Гафт числился актером Московского театра «Современник».

Наиболее известные роли:

комедия «Ревизор» – городничий;

пьеса «Пигмалион» – Хиггинс;

пьеса «Кот домашний средней пушистости» – Рахлин.

В 2001 году Гафт дебютировал в «Современнике» в качестве режиссера. При его участии подготовлена новая редакции спектакля «Балалайкин и Ко». А в октябре 2017 года он представил в театре авторский спектакль.

Дебютом в кино для Гафта стала эпизодическая роль в драме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте» в 1956 году.

Наиболее известные роли в кино:

«Здравствуйте, я ваша тетя!» – Брассет.

«Дневной поезд» – Игорь.

«Гараж» – Сидорин.

«О бедном гусаре замолвите слово» – Иван Покровский.

«Чародеи» – Аполлон Сатанеев.

«Небеса обетованные» – Дмитрий Логинов.

В общей сложности Валентин Гафт снялся более чем в 100 фильмах и сериалах.

Достижения:

Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств.

Народный артист РСФСР (в 1984 году).

Орден Дружбы (в 1995 году),

Орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (в 2010, 2005, 2016 годах соответсвенно).

Лауреат Царскосельской художественной премии (в 1995 году).

Лауреат российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро» (в 2011 году),

Лауреат кинопремии «Золотой орел» (в 2008 и 2012 годах).

Театральные премии «Хрустальная Турандот» (в 2012 году) и «Золотая маска» (в 2018 году).

Валентин Гафт женат трижды. Первая супруга – манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды Елена Изоргина. Вторая супруга – балерина Инна Елисеева. В браке с ней родилась дочь Ольга (1973-2002). Третья супруга – народная артистка России Ольга Остроумова. Имеет внебрачного сына Вадима от художницы Елены Никитиной.