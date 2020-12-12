В Ленобласти 13 декабря ожидается до -15 °C и гололедица на дорогах

Согласно ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в Ленинградской области 13 декабря будет морозно, облачно и скользко на дорогах.

В регионе ожидается ночью небольшая, а днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5…-10 °C, местами, преимущественно на востоке, до -15 °C. Днем -3…-8 °C.

На дорогах 13-15 декабря гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.