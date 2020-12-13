Шесть человек пострадали, двое из них в тяжелом состоянии.

Утром воскресенья, 13 декабря, в Кировском районе Санкт-Петербурга на улице Подводника Кузьмина в многоэтажном доме № 8 вспыхнул пожар. Кадрами поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».

Пламя охватило квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, три человека погибли в результате ЧП, шестеро пострадали, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Причины возгорания не известны. На месте работают врачи скорой помощи и пожарные.