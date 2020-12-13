Ученые заявили, что человек со здоровым сердцем способен преодолеть четыре лестничных пролета за минуту.

Врачи назвали необычный способ проверить собственное здоровье. Как говорится в публикации Medical Xpress, в этом поможет лестница.

Так, медики предлагают засечь время, за которое человек преодолевает четыре лестничных пролета — оно может многое сказать о состоянии сердца. У здорового человека на это в среднем уходит минута.