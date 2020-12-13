Первого пациента с коронавирусом в России выявили 1 марта.

Глава Распотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России появился нулевой пациент с коронавирусной инфекцией. По ее словам, это произошло 1 марта.

Уже 17 марта в стране зарегистрировали сотый случай заражения. Первыми зафиксированными случаями инфицирования были три завезенных из Китая, однако они повлияли на распространение вируса.

«В 20-х числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации, <…> стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом», — поделилась Попова в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».