Экспозиция танков времен войны открылась в музее во Всеволожске

Танковая и артиллерийская экспозиция с уникальными экспонатами времён Великой Отечественной войны открылась в музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова во Всеволожске Ленинградской области.

В музее представлена одна из самых больших коллекций тяжёлой военной техники на территории России и Европы с уникальными экспонатами: танки, гусеничные тягачи, тракторы и предметы вооружения, редкие фортификационные сооружения.

В церемонии открытия принял участие помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

«В этой коллекции техники есть кардинальное отличие от других: эти все танки погибли, но были найдены поисковиками, восстановлены. У каждого из них своя история. Второе отличие — это музей негосударственный, это общественная инициатива. Главная идея музея в том, что за каждым экспонатом стоят живые люди, которые отдали свою жизнь, чтобы остался жив Ленинград, чтобы мы все остались живы», — сказал Мединский.

Выставка техники в музее называется «Последние живые свидетели».

«Это выставка интересна тем, что больше всего об истории рассказывают не экскурсоводы, а сами экспонаты. Все меньше остаётся живых свидетелей войны, поэтому правду придётся рассказывать им», — отметил первый заместитель руководителя военно-исторического центра СЗФО Сергей Мачинский.

По его словам, жемчужиной коллекции можно назвать танк КВ-1 — участник боя под Гатчиной.

«В бою принимало участие пять танков КВ-1 под руководством Зиновия Колобанова, его танк подбил 22 немецких танка, всего было уничтожено 43 танка противника. Наш музей носит его имя», — рассказал Мачинский.

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На экспозиции также представлены единственный в мире сохранившийся образец артиллерийского тягача «Коминтерн», плавающий танк Т-38, модифицированный трактор «Сталинец» и другая техника.