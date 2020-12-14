Экспозиция танков времен войны открылась в музее во Всеволожске

Танковая и артиллерийская экспозиция с уникальными экспонатами времён Великой Отечественной войны открылась в музее «Битва за Ленинград» им. З.Г. Колобанова во Всеволожске Ленинградской области.
В музее представлена одна из самых больших коллекций тяжёлой военной техники на территории России и Европы с уникальными экспонатами: танки, гусеничные тягачи, тракторы и предметы вооружения, редкие фортификационные сооружения.
В церемонии открытия принял участие помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Выставка техники в музее называется «Последние живые свидетели».
По его словам, жемчужиной коллекции можно назвать танк КВ-1 — участник боя под Гатчиной.
На экспозиции также представлены единственный в мире сохранившийся образец артиллерийского тягача «Коминтерн», плавающий танк Т-38, модифицированный трактор «Сталинец» и другая техника.