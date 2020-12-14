В Ленобласти выявили 221 новый случай COVID-19 на 14 декабря

По данным Роспотребнадзора, в Ленобласти заболевших COVID-19 за все время – 19 956 человек. Выздоровели – 16 579 человек.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалево (+5), Ефимовский (+1), Бор (+2), Анисимово (+1), Совхозный (+1).
Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Бегуницы (+2), Большая Вруда (+1).
Волховский район: Волхов (+6), Паша (+1).
Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+6), Кудрово (+2), Воейково (+1), Сертолово (+9), Кузьмоловский (+3), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Агалатово (+1), Дунай (+1), Павлово (+1), Лесколово (+1).
Выборгский район: Выборг (+20), Соколинское (+1), Житково (+1), Ермилово (+1), Возрождение (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+11), Тайцы (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Малые Колпаны (+1), Лампово (+2), Новый Свет (+1), Романовка (+1), Вайялово (+1), Лукаши (+1), Горки (+1), Торфопредприятие (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Войносолово (+1), Ивангород (+3).
Киришский район: Кириши (+12), Пчевжа (+1).
Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Павлово (+2), Мга (+2).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+9).
Ломоносовский район: Низино (+1), Новоселье (+1), Гостилицы (+1).
Лужский район: Луга (+6), Толмачёво (+1), Ретюнь (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+5), Никольский (1), Вознесенье (+1).
Приозерский район: Приозерск (+8), Петровское (+2), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+9).
Тихвинский район: Тихвин (+17), Коськово (+1).
Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+4), Никольское (+2), Ульяновка (+1), Сельцо (+1), Болотница (+1).