Инцидент произошел 13 декабря у поселка Ольшаники Выборгского района Ленобласти во время командной охоты, в которой принимали участие 14 человек.
Начальник охраны общественного порядка УМВД Приморского района Петербурга случайно застрелил на охоте 59-летнего приятеля, приняв его за лося. Мужчину с тяжелым ранением живота доставили в больницу Выборга, но спасти его не удалось. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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12.12.2020 324