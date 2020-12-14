Инцидент произошел 13 декабря у поселка Ольшаники Выборгского района Ленобласти во время командной охоты, в которой принимали участие 14 человек.

Начальник охраны общественного порядка УМВД Приморского района Петербурга случайно застрелил на охоте 59-летнего приятеля, приняв его за лося. Мужчину с тяжелым ранением живота доставили в больницу Выборга, но спасти его не удалось. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.