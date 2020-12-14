COVID замыкает тройку основных причин смертей в Санкт-Петербурге за 10 месяцев 2020 г – комздрав

Коронавирус по итогам 10 месяцев 2020 года стал третьим в перечне основных причин смертей в Санкт-Петербурге после болезней системы кровообращения и новообразований, сообщает городской комитет по здравоохранению.

«В Санкт-Петербурге за январь-октябрь 2020 года наблюдается распределение умерших в следующем виде: два самых крупных класса – болезни системы кровообращения и новообразования. При этом третья по величине доля приходится на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, вытесняя класс травм, отравлений и др.», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в «ВКонтакте».

Как информирует комздрав со ссылкой на данные Росстата, увеличение общей смертности в Санкт-Петербурге за январь-октябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 15,3%.

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При этом, как сообщает комздрав, помимо Санкт-Петербурга, наиболее заметный прирост общей смертности наблюдается в 10 регионах России: Чеченская республика (на 34,9%), Ингушетия (33,3%), Дагестан (30,4%), Пензенская область (19,3%), Татарстан (18,0%), Ямало-Ненецкий округ (17,0%), Чувашская республика (16,7%), Москва (16,7%), Самарская область (16,5%), Липецкая область (15,3%).