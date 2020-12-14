В Петербурге на Балтийском заводе вспыхнул пожар повышенной опасности

В понедельник, 14 декабря на территории Балтийского завода загорелась крыша одного из цехов. На месте работают службы МЧС.

Предварительно известно, что возгорание произошло в железобетонном цехе по сборке металлических корпусов. Площадь огня составила около 50 кв. метров.

Пожару присвоили повышенный класс опасности. На территории завода над устранением огня трудятся 21 единица техники и 63 пожарных.

Как сообщил портал «Фонтанка», службам уже удалось локализовать возгорание. Информации о пострадавших пока нет