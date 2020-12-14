За неделю функционирования новой платной парковкой на Рубинштейна воспользовались 1704 водителей. Однако не все из них захотели платить за услуги

В пресс-службе губернатора сообщили, что первую неделю на объекте работали волонтеры. Они инструктировали автомобилистов о правилах использования парковочной площадки. Несмотря на это, с 7 по 10 декабря было зафиксировано около 400 нарушений со стороны водителей.

Парковка на Рубинштейна начала работу 7 декабря. Сейчас там функционирует 3 паркомата и размечено 104 места.