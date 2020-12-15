В Высокоключевом из горевшего здания спасли 63-летнего мужчину

Пожар охватил частный дом, расположенный на улице Колхозной в поселке Высокоключевой Гатчинского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 декабря в 19:31. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 20:20 – менее чем за час.
Из горевшего дома эвакуировали 63-летнего мужчину. Пострадавший передан врачам.
Вам будет интересно
В городе Тихвин Ленобласти вечером 14 декабря произошел пожар в квартире многоэтажного дома. В помещении находился мужчина, которого удалось спасти. https://youtu.be/9aoAivanRPo?t=3 Вызов...
14.12.2020 42