В Высокоключевом из горевшего здания спасли 63-летнего мужчину

Пожар охватил частный дом, расположенный на улице Колхозной в поселке Высокоключевой Гатчинского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 14 декабря в 19:31. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 20:20 – менее чем за час.

Из горевшего дома эвакуировали 63-летнего мужчину. Пострадавший передан врачам.