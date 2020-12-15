На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

59 км ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 8:00 до 19:00, ремонт проезжей части.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

637-642 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 19:00, установка противоослепляющих экранов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

107 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, установка водоотводных лотков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 «Петербург – Псков»:

32 км (новый ход), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ремонт МБО;

121 км, ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

169-170 км ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через реку Полевая).

А-181 «Магистральная»:

0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-121 «Сортавала»: