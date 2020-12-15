На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 15 декабря

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 15 декабря при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 59 км ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 8:00 до 19:00, ремонт проезжей части.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 637-642 км ограничение скорости движения в направлении Петербурга с 8:00 до 19:00, установка противоослепляющих экранов.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 107 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, установка водоотводных лотков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 «Петербург – Псков»:
- 32 км (новый ход), ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ремонт МБО;
- 121 км, ограничение скорости движения в сторону Пскова с 8:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- 169-170 км ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через реку Полевая).
А-181 «Магистральная»:
- 0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 28 (съезд на поселок Керро) ограничение скорости движения в сторону Керро с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
- 52-54 км (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО.