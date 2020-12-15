РПЦ попросила передать ей музейные помещения на территории Александро-Невской лавры

Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился в комитет имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга с просьбой передать на 100 лет Русской православной церкви (РПЦ) помещения в Благовещенской церкви, которая находится в ведении Государственного музея городской скульптуры, на территории Александро-Невской лавры, следует из опубликованного на сайте комитета письма.
Согласно его тексту, речь идёт о трех помещениях, которые относятся к храму святого благоверного князя Александра Невского на втором этаже Благовещенской церкви с усыпальницей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
Митрополит напомнил, что Благовещенская церковь была заложена в 1717 году, затем там поставили раку с мощами благоверного князя Александра Невского.
Церковь является старейшим сохранившимся храмом Петербурга, в советское время храм стал филиалом музея городской скульптуры.
Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание министра культуры Ольги Любимовой на необходимость вернуть церкви некоторые объекты на территории Александро-Невской лавры.