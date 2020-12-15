В Тосно угнали Hyundai Tucson за 1,3 млн рублей – иномарка отправила смс об угоне

В полицию Тосненского района 14 декабря обратилась 35-летняя жительница Тосно. У нее угнали черный Hyundai Tucson 2018 года выпуска.
Автомобиль был припаркован у пятиэтажного жилого дома на улице Островского. Угон произошел около 05:00 – именно в это время автовладелице пришло смс-сообщение о запуске двигателя.
Сразу после этого связь с охранной системой была потеряна. Ущерб составил 1,3 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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15.12.2020 134