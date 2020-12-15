В Лужском районе газифицировали населенные пункты

Газопровод протяженностью 14 км привел природный газ от деревни Ретюнь в поселок Серебрянский и деревню Шильцево

«Ввод газораспределительной сети — это очередной этап в реализации беспрецедентной программы газификации Ленинградской области. В рамках подписанного соглашения с «Газпромом» к 2026 году Ленинградская область должна быть полностью газифицирована», — отметил заместитель председателя правительства Ленобласти по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин на торжественной церемонии зажжения газовой горелки, символизирующей приход природного газа в поселок Серебрянский.

Гости посетили дом на улице Совхозной, где в квартирах на кухнях зажглись газовые конфорки.

Напомним, что 25 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Так, за пять лет в регионе построят 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью свыше 2000 км. Благодаря этому удастся газифицировать 412 населенных пунктов. На это компания выделит 31,5 млрд рублей и на 12 млрд софинансирует сама Ленобласть. В итоге общая газификация населенных пунктов составит 97,5%. Только в Лужском районе к 2026 году будет проложено 203 км газопроводов, газифицировано 12 объектов, 43 населённых пункта, 4238 квартир и домовладений.