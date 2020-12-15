Покупка и украшение лесной красавицы в среднем обойдется петербуржцам в 5 тысяч рублей.

На Новый год в домах большинства россиян традиционно появляется праздничная ель с украшениями, гирляндами и мишурой. Флорист-декоратор Екатерина Бехтерева выяснила, во сколько в среднем обойдется покупка и украшение хвойного дерева жителям Санкт-Петербурга. Об этом пишут «Невские Новости».

Так, живую ель в Северной столице можно приобрести за 700 — 1 500 рублей. Подставка под нее будет стоить порядка 300 — 500 рублей, гирлянда — в пределах 500 — 1 500 рублей. Пара упаковок крупных шаров обойдется в 350 — 900 рублей, наборы мелких шаров — в 99 — 250 рублей. Еще в 150 — 550 рублей выйдут сосульки, луковки, веточки и другие дополнения. Итого полноценно украшенная ель будет стоить как минимум 4 948 рублей.