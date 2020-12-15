В селе Паша Волховского район завершились работы по благоустройству общественной территории в рамках госпрограммы “Формирование городской среды”.

На “Территория здоровья” появилась спортивная площадка с раздевалками и подсобным помещением, зона отдыха и экологическая тропа. Добавляется, что проект реализован с целью повышения экологической культуры населения и создания условий для полноценного отдыха жителей всех возрастных категорий.