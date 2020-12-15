В деревне Ретюнь открыли обновленный ДК и благоустроили площадь

В деревне Лужского района сегодня, 15 декабря, торжественно открыли новые объекты. Благоустроили их в рамках программы комплексного развития сельских территорий.

Торжественную церемонию посетил заместитель председателя правительства Ленобласти – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко

«Финансирование программы комплексного развития сельских территорий Ленинградской области в 2021 году увеличится на 35% до 2,7 млрд рублей. Это позволит активно работать над созданием современной инфраструктуры, повысит качество жизни и инвестиционную привлекательность села», — подчеркнул Олег Малащенко.

Он отметил, что в 2020 году в Ленинградской области мероприятия по комплексному развитию сельских территорий реализуются на 111 объектах на сумму почти 2 млрд руб. Ленобласть с 2009 года активно обустраивает сельские территории: 1500 человек получили новые квартиры, построен 41 объект здравоохранения.

Ранее мы рассказывали, что Бокситогорский район получит более 44 млн рублей на благоустройство общественных территорий.