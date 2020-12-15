Спасатели освободили двух чомг, примерзших ко льду реки Ижора

В Колпино спасли двух водоплавающих птиц, примерзших ко льду водохранилища на реке Ижора. Историю спасения рассказали в группе «Кошкиспас».

Беспомощных чомг заметила случайная прохожая. По ее словам, птицы неподвижно сидели еще с воскресного вечера, 13 декабря, а с рассветом их начали атаковать вороны. Женщина вызвала спасателей, а пока они ехали, отвлекала ворон батоном.

Спасательная операция прошла быстро и успешно. При осмотре выяснилось, что крыло одной из птиц успели повредить вороны, но некритично. Сейчас птицы находятся в безопасности у орнитологов.