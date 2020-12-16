Около 100 тыс доз вакцины против COVID-19 поступят в Санкт-Петербург до конца года

Около 100 тысяч доз вакцины против COVID-19 поступят в Санкт-Петербург до конца текущего года, сообщил журналистам первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

«До конца года предполагается поступление в Санкт-Петербург 100 – 110 тысяч доз вакцины, в январе — около 500 тысяч доз», — сказал он.

По словам Сараны, на данный момент в город поставлены 5150 доз «Спутник V», еще тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается из Новосибирска. Всего в Петербурге планируется вакцинировать 60% населения. Сначала будут привиты медицинские работники, после поставки большой партии вакцины привьют сотрудников социальной, педагогической, транспортной сфер и тех областей деятельности, где необходимо работать с большим количеством людей.

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить количество прививочных пунктов. В настоящее время работают два прививочных пункта, через два дня откроются еще 12. К 25 декабря планируется открыть 70 прививочных пунктов для вакцинации от COVID-19 препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).