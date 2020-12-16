Анна Попова отметила разброс показателей COVID в регионах, 38% приходится на Москву и Санкт-Петербург

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила разброс показателей заболеваемости COVID-19 в регионах страны, свыше трети новых случаев приходятся на Москву и Санкт-Петербург.

На заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 она отметила, что в целом в стране отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции — за прошедшую неделю показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки.

«Однако же разброс по регионам — от 2,5 в республике Татарстан до 70,14 на 100 тысяч населения в городе Санкт-Петербурге — демонстрирует очень разную ситуацию в разных субъектах Российской Федерации. По-прежнему ситуация в значительной степени определяется регистрацией случаев в столицах Российской Федерации — порядка 38% приходится на эти два города», — сообщила Попова.

По ее словам, в 62 регионах страны коэффициент распространения COVID-19 на прошедшей неделе был равен единице или меньше единицы.

«Динамика здесь следующая: в стадии снижения этого показателя находится один субъект — Костромская область, в стадии стабилизации — 68 субъектов, замедление роста — один субъект. Однако же в стадии продолжающегося роста еще находится 15 субъектов. И оценка динамики изменения демонстрирует увеличение числа субъектов, в которых отмечается стабилизация ситуации, с 58 в конце ноября до 68 сегодня, и снижение числа субъектов, в которых отмечается положительный рост, с 23 до 15 за прошедшую неделю», — рассказала она.

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Что касается возрастной структуры, то наиболее высокий показатель заболеваемости сохраняется в группах лиц старше 50 лет, а наименьшие показатели отмечаются среди детей всех возрастов.