Министр спорта России: пандемия не помешала подготовке к ЧМ-2022 по волейболу в России

Пандемия коронавируса не помешала подготовке к мужскому чемпионату мира по волейболу 2022 года в России, сказал министр спорта России Олег Матыцин.

Мужской чемпионат мира по волейболу состоится в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

«Волейбол в России очень популярен, он является вторым в стране по количеству людей, занимающихся конкретным видом спорта. Важно, что чемпионат мира привлечёт еще больше людей в этот вид спорта. Формат чемпионата мира в России уникален, территория турнира охватит 5 тысяч километров. Особое внимание турниру уделяет правительство России, которое дало все необходимые гарантии. Подготовка к чемпионату мира осуществляется в плановом режиме. Пандемия не сказалась негативно на реализации планов по подготовке. Уверен, что успеем сделать все в срок», — сказал Матыцин на пресс-конференции.