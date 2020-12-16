В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Любители-орнитологи заметили на одной из речек, впадающих в Финский залив, американскую норку. Они отправились к побережью залива понаблюдать за зимородками, но стали свидетелями подледной рыбалки зверька.

Норка была постоянно начеку, прячась от любого движения. Животное передвигалось скрытно подо льдом через систему пустот над отмелями, периодически высовывая голову наружу.

В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге фотограф, Петербург, норка, Вячеслав Заметня
В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге фотограф, Петербург, норка, Вячеслав Заметня
Фото здесь и далее: Вячеслав Заметня.

Зверьку удалось поймать окуня, но есть его не стал, а спрятал в одну из своих кладовых подо льдом. А вот пойманной щуке так обрадовался, что вышел на лед и целиком ее съел, начиная с головы. Наевшись рыбок, норка поспешила в свое логово.

В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге фотограф, Петербург, норка, Вячеслав Заметня
В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге фотограф, Петербург, норка, Вячеслав Заметня
В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге фотограф, Петербург, норка, Вячеслав Заметня
В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге фотограф, Петербург, норка, Вячеслав Заметня
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В объектив фотографа попала зимняя охота американской норки на реке в Петербурге фотограф, Петербург, норка, Вячеслав Заметня
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