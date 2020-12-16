Электроснабжение в Западном Мурино полностью восстановлено

Ранее ivbg.ru сообщал, что 15 декабря около 17 часов без света и тепла остались 7 735 квартир в Западном микрорайоне Мурино.

Нештатная ситуация возникла из-за повреждения двух кабельных линий 10 кВ, которые питали две котельные. Причиной повреждений стали несанкционированные земляные работы, проводимые строительной организацией.

Сегодня утром, 16 декабря, специалисты ЛОЭСК полностью восстановили поврежденные строителями кабельные линии.