В России зафиксирована рекордная за 10 лет смертность

В России за 10 месяцев 2020 года умерло 1,66 млн человек. Этот показатель оказался рекордным с 2010 года. Расчеты приводят в РБК на основе данных Росстата.

Кроме того, этот показатель смертности оказался больше на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2019 году на 10 тысяч населения он составлял 102,9 человека, то в 2020 — 113,2. А в 2010 году, когда в России стояла аномальная жара, — 119,3.

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По сравнению с прошлым годом смертность увеличилась в 82 регионах страны. В 33 субъектах этот показатель также оказался самым высоким за последние 10 лет.