Ленобласть выделит Петербургу более 670 млн рублей на пассажирские перевозки

Ленобласть и Петербург подписали соглашение о субсидиях по льготникам-пассажирам.
Согласно документу, Ленобласть выделит Петербургу субсидию в размере 678 миллионов на реализацию совместного транспортного соглашения. На эти деньги возместят затраты и недополученные доходы в 2020 году, связанные с перевозкой льготников Ленобласти. То есть тех, кто пользуется единым социальным проездным билетом.
Речь идет не только об автобусах, но и трамвае, троллейбусе и метрополитене.
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11.12.2020 234