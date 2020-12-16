Ленобласть выделит Петербургу более 670 млн рублей на пассажирские перевозки

Ленобласть и Петербург подписали соглашение о субсидиях по льготникам-пассажирам.

Согласно документу, Ленобласть выделит Петербургу субсидию в размере 678 миллионов на реализацию совместного транспортного соглашения. На эти деньги возместят затраты и недополученные доходы в 2020 году, связанные с перевозкой льготников Ленобласти. То есть тех, кто пользуется единым социальным проездным билетом.

Речь идет не только об автобусах, но и трамвае, троллейбусе и метрополитене.