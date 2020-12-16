«Голубое топливо»: во Всеволожске открыли газовую заправку

Мощность новой круглосуточной автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) составляет десять млн кубометров газа в год
Одновременно посты АГНКС способны обслуживать шесть автомобилей. Стоимость кубометра газа составляет порядка 20 рублей за кубометр.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала первым из регионов страны стимулировать компании, переходящие на газомоторное топливо. Также регион первым уменьшил транспортный налог на 50% от расчетной стоимости компаниям-перевозчикам, которые стали использовать экологичное топливо.
Напомним, что в данный момент на газовом топливе в Ленобласти работают современных автобусов, которые курсируют между Санкт-Петербургом, Гатчиной и Тосно. Также в области функционируют заправочных станции АГНКС в Гатчинском, Тихвинском, Тосненском районах.