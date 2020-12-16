На сайте выборгского «Монрепо» заработала карта и аудиогид с Шопеном

С помощью карты можно получить краткую информацию в аудиоформате о достопримечательностях, расположенных на территории парка.

Аудиоописание объектов читает диктор на фоне отрывков из музыкальных произведений Вивальди и Шопена. Также для удобства посетителей на официальном сайте парка появилась интерактивная карта, где каждый объект отмечен геометкой.

Напомним, что на днях в парке был назначен новый исполняющий обязанности директора — Александр Смирнов. До недавнего времени он исполнял обязанности заместителя директора Выборгского объединенного музея-заповедника.

Отметим, что в парк Монрепо сейчас активно приводят в порядок. Сотрудники Монрепо уже рассказали ivbg.ru, что на скальном берегу музея-заповедника археологи нашли фундамент бани, а под обшивкой Дома садовника удалось обнаружить подлинный сруб. На башню Библиотечного флигеля вернутся куранты. а в усадебный дом — самые большие в России чугунные печи.

Напомним, что Выборгский Музей-заповедник «Парк Монрепо» получил II место в номинации «Лучшее событие культурно-музыкальной направленности» в областном конкурсе «Калейдоскоп путешествий» и гран-при областного конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской области». Также парк вошел в пятерку лучших парков России для осенних прогулок.