Тонну секретного кабеля ФСО украли в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные украли у Федеральной службы охраны (ФСО) 200 метров кабеля. Вес добычи – около тонны. Стоимость – 400 тысяч рублей.

Кабель пролегал через коммуникационный коллектор возле корпуса Политехнического университета Петра Великого на Полюстровском проспекте. Моток провода увезен на Lada Largus.

Предположительно, цель воров – сдать добычу в пункт приемки цветного металла. Однако, учитывая то, что кабель принадлежит ФСО, избавиться от него таким образом не получится.